CHI: Ученые нашли способ, как понизить уровень стресса и тревожности на 75%

Британские ученые из университета Бата нашли инновационный способ снижения стресса и тревожности с использованием специального "умного" мяча. Он эффективно снижает уровень стресса на 75%. Положительный эффект дополнительно усиливается, если мяч используется в сочетании с медитацией.

Принцип работы новинки связан с особой практикой дыхания. В момент вдоха он сжимается, а при выдохе - разжимается. Это способствует выравниванию дыхания и уменьшению напряжения. А сбалансированное дыхание, как известно, помогает нормализовать сердцебиение, кровяное давление и психоэмоциональное состояние.

Исследования показали, что медитация с использованием умного мяча способна снизить уровень стресса на 75%, что заметно превышает эффективность применения только одной медитации.