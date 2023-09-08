3 важных дела по уходу за малиной: успейте до конца сентября

Ухаживающие за малиной опытные садоводы знают, что в начале осени необходимо выполнить три ключевых мероприятия. Это включает в себя подрезку и формирование кустов, подкормку растений, а при необходимости – подготовку малинника к зиме, чтобы в следующем сезоне ягоды радовали качественным урожаем.

Вот перечень забот по уходу за малиной в сентябре:

Подрезка и формирование: Подрезка является первым важным шагом к получению крупных ягод в следующем сезоне. Этот процесс проводится ежегодно и помогает не только формировать кусты, но и снижать количество паразитов, так как многие из них скрываются в верхушках побегов и зимуют там. После подрезки на кусте должно остаться 7-9 побегов. Кроме того, формирование рядов включает удаление поросли, которая может мешать передвижению между рядами и конкурировать за питательные вещества и влагу в период цветения и плодоношения.

Удобрения и подкормка: Подкормка малины важна для подготовки кустов к зиме и обеспечения успешного роста и развития в следующем сезоне. В сентябре рекомендуется использовать карбамид для первой подкормки. Для приготовления раствора нужно развести 50 граммов удобрения в 10 литрах воды. Кроме того, органические удобрения, такие как куриный помет (разведенный с водой в пропорции 1:35) или коровяк (1:5), также являются эффективными вариантами. Однако, их эффективность превосходит карбамид. Подкормку следует проводить в первой половине сентября, за 2 недели до подрезки малины.