Названа дата, когда в Екатеринбурге включат отопление

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Названа дата, когда в Екатеринбурге включат отопление
В России
Фото из открытых источников

Власти Екатеринбурга установили начало отопительного сезона на 11 сентября. Мэр города, Алексей Орлов, уже подписал соответствующее постановление. Несмотря на то, что погода пока еще относительно теплая, на Урале она непредсказуема, и поэтому теплосистему решено запустить заблаговременно.

Первоочередно к теплу подключат детские сады, школы и больницы, а уже затем начнется подача отопления в жилые дома.

Обычно отопление включают после трех дней, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 °С. Но в ближайшие дни в Екатеринбурге обещают действительно теплую погоду.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Названа дата, когда в Екатеринбурге включат отопление

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