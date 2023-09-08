В Екатеринбурге составлен ТОП-10 ресторанов с вкусными десертами

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В Екатеринбурге составлен ТОП-10 ресторанов с вкусными десертами
В России
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге есть множество мест, где можно насладиться великолепными десертами. Читатели издания E1.RU предложили почти 70 заведений, где готовят восхитительные пирожные, пироги и торты. Из подсчета голосов вышел следующий рейтинг:

  1. «Бисквитный двор».
  2. «Жизньмарт».
  3. «Зая».
  4. Maria.
  5. «Сыроварня».
  6. Maccheroni.
  7. «РыбаLove».
  8. «Кондитория».
  9. Simple Coffee.
  10. «Поль Бейкери» и «Гипербола» (делят 10-е место).

«Поль Бейкери» и «Гипербола» получили равное количество голосов, поэтому они разделили 10-е место в рейтинге.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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