В Екатеринбурге составлен ТОП-10 ресторанов с вкусными десертами

В Екатеринбурге есть множество мест, где можно насладиться великолепными десертами. Читатели издания E1.RU предложили почти 70 заведений, где готовят восхитительные пирожные, пироги и торты. Из подсчета голосов вышел следующий рейтинг:

«Бисквитный двор». «Жизньмарт». «Зая». Maria. «Сыроварня». Maccheroni. «РыбаLove». «Кондитория». Simple Coffee. «Поль Бейкери» и «Гипербола» (делят 10-е место).

«Поль Бейкери» и «Гипербола» получили равное количество голосов, поэтому они разделили 10-е место в рейтинге.