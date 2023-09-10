День Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2023 году отметят 11 сентября: приметы, что нельзя делать

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, отмечаемый 11 сентября (по современному календарю) и 29 августа (по юлианскому), имеет особую религиозную значимость для верующих. В этот день принято посещать храмы, участвовать в богослужениях, проводить время в молитвенных раздумьях. Также соблюдается строгий дневной пост, в рамках которого запрещено употребление мяса, рыбы и молочных продуктов.

Существуют также погодные приметы и народные суеверия, связанные с этим днем:

Погодные приметы:

Если птицы поют громким хором, лето еще не скоро уйдет.

Если журавли направляются на юг, следует ожидать приближение холодов.

Улетевшие с летних прудов лебеди предвестие скорого наступления зимы.

Появление скворцов — признак наступления "бабьего лета".

Народные суеверия:

Для поддержания здоровья рекомендуется купаться в реке или озере, или облиться водой на улице.

Увязывание белой собаки ассоциируется с благополучием.

Также существуют запреты, связанные с этим днем, которые символизируют обстоятельства мученической гибели Иоанна Предтечи. Их нарушение воспринимается как неуважение к святому. К таким запретам относятся, например:

Размещение на столе круглых предметов.

Потребление продуктов круглой формы (картофель, помидоры и прочее).

Использование режущих и колющих предметов.

Веселье и танцы.

Потребление черных и красных плодов (виноград, перец, помидоры).

Одевание в черное.

Хождение босиком по траве.

Громкий смех.

Следует помнить, что эти суеверия имеют культурный и религиозный характер и соблюдаются по усмотрению каждого человека.