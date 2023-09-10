День Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2023 году отметят 11 сентября: приметы, что нельзя делать

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День Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2023 году отметят 11 сентября: приметы, что нельзя делать
В России
Фото из открытых источников

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, отмечаемый 11 сентября (по современному календарю) и 29 августа (по юлианскому), имеет особую религиозную значимость для верующих. В этот день принято посещать храмы, участвовать в богослужениях, проводить время в молитвенных раздумьях. Также соблюдается строгий дневной пост, в рамках которого запрещено употребление мяса, рыбы и молочных продуктов.

Существуют также погодные приметы и народные суеверия, связанные с этим днем:

Погодные приметы:

  • Если птицы поют громким хором, лето еще не скоро уйдет.
  • Если журавли направляются на юг, следует ожидать приближение холодов.
  • Улетевшие с летних прудов лебеди предвестие скорого наступления зимы.
  • Появление скворцов — признак наступления "бабьего лета".

Народные суеверия:

  • Для поддержания здоровья рекомендуется купаться в реке или озере, или облиться водой на улице.
  • Увязывание белой собаки ассоциируется с благополучием.

Также существуют запреты, связанные с этим днем, которые символизируют обстоятельства мученической гибели Иоанна Предтечи. Их нарушение воспринимается как неуважение к святому. К таким запретам относятся, например:

  • Размещение на столе круглых предметов.
  • Потребление продуктов круглой формы (картофель, помидоры и прочее).
  • Использование режущих и колющих предметов.
  • Веселье и танцы.
  • Потребление черных и красных плодов (виноград, перец, помидоры).
  • Одевание в черное.
  • Хождение босиком по траве.
  • Громкий смех.

Следует помнить, что эти суеверия имеют культурный и религиозный характер и соблюдаются по усмотрению каждого человека.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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