The Lancet: избавление от страха движения может вылечить хроническую боль в спине

Ученые пришли к выводу, что причиной хронической боли в пояснице может быть износ позвоночника, такой как дегенерация межпозвоночных дисков. Однако изменения, связанные с износом, могут быть выявлены у людей без болевых ощущений. Обнаружение таких изменений на рентгеновских и МРТ-снимках может вызвать тревогу.

Такой страх и тревога могут усилить хроническую боль. В этом контексте ученые рекомендуют комбинированный подход, включающий в себя психотерапию и физические упражнения, известный как когнитивно-функциональная терапия. Она может быть полезной при лечении хронической боли в пояснице, помогая пациенту разобраться в факторах, приводящих к боли, и преодолеть страх перед движением.

Результаты исследования показали, что участники, прошедшие когнитивно-функциональную терапию, достигли значительного и стабильного снижения болевых ощущений, а также улучшения функциональности в сравнении с теми, кто проходил стандартное лечение. Эффект сохранялся в течение 12 месяцев, и участники исследования выразили высокую удовлетворенность результатами лечения.

Однако важно отметить, что этот метод может оказаться неэффективным, если причиной боли являются серьезные проблемы, требующие других видов медицинского вмешательства. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet.