The Lancet: избавление от страха движения может вылечить хроническую боль в спине

Бриттани Эллин, 37-летняя блогерша из США, поразила своих подписчиков фотографиями своей тети, которая выглядит на двадцать лет моложе своего
В Екатеринбурге скончалась семилетняя Маша. Ребенок заболел ротавирусом во время семейного отпуска на Черном море. После купания в море в Сочи у
Южнокорейская корпорация Samsung прекратит оказывать поддержку пользователям смартфонов линейки Galaxy Note 10. Информация об этом поступила из
Вчера в украинских пабликах распространилась информация о том, что 80% населенного пункта Клещеевка, что под Артемовском, контролируется украинскими
Рубль в октябре снова сильно подешевеет к доллару, предупреждают некоторые аналитики. Сейчас курс доллара на Московской бирже около 98,2 рубля, но
Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Clinical Investigation, предупреждает о возможных вредных последствиях избыточного потребления