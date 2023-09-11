Времена Леонида Ильича считаются золотой эрой для нашей страны. В его долгое правление наблюдался стабильный рост качества жизни советских граждан. Однако начиная с правления Черненко и Андропова, ситуация начала меняться к худшему, а затем прогрессивно ухудшилась при Горбачеве и Ельцине.

Несмотря на то, что эпоху Брежнева часто называют застойной, она до сих пор вызывает ностальгию у многих людей, особенно у тех, кто пережил этот период. Для моего отца, например, времена 1970-х годов остаются самыми лучшими в нашей истории. Кроме того, продукты тогда были невероятного качества, но их цены были довольно высокими, особенно на колбасу и мороженое.

Сам Леонид Ильич запомнился обществу как строгий, но в то же время адекватный политик, который старался разрешать конфликты как на внутренней, так и на внешней арене. Он не сталкивался ботинком по трибуне ООН, а стремился к диалогу с Западом. Он не устраивал антиалкогольных кампаний, предпочитая более мягкие методы.

Однако в биографии Леонида Ильича также есть несколько не совсем приличных фактов. Например, его культовые поцелуи взасос с иностранными лидерами. Некоторые считают, что этими поцелуями он психологически доминировал над гостями и создавал благоприятное отношение к себе. Вероятно, он научился этому в свои молодые годы, работая в партийной организации в Запорожье. К тому времени он был красавцем и сердца многих дам бились быстрее от его внимания. Несмотря на то, что он женился очень молодым, в двадцать лет, он не раз изменял своей супруге.

Например, на фронте он завел ППЖ (походную полевую жену) - украинскую красавицу Тамару Леверченко. После войны он даже привез ее с собой в Москву. На серьезные разговоры о треугольнике отношений с супругой Викторией она ответила категорическим отказом. Она выгнала неожиданную страстную пассию мужа с презрением.

В конце 1970-х годов последней пассией любвеобильного Леонида Ильича стала его личная медсестра Нина Коровякова, которая всегда была рядом с тяжелобольным генсеком.