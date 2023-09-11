Врачи из Екатеринбурга рассказали, почему в поликлиниках огромные очереди

Image 16+
Врачи из Екатеринбурга рассказали, почему в поликлиниках огромные очереди
В России
Источник фото: коллаж Информинг

Ситуация в екатеринбургских поликлиниках действительно вызывает серьезные затруднения как для пациентов, так и для медицинского персонала. Переход на новую информационную систему привел к ряду проблем, включая неисправности в работе электронной очереди и ограничения в записи через "Госуслуги". Пациентам приходится стоять в очереди за талонами, а также решать другие трудности, такие как затруднения с больничными и получением направлений на льготные лекарства.

Медики также сталкиваются с проблемами. Они не могут вносить информацию о приемах пациентов задним числом из-за неисправности Единой цифровой платформы. Это создает сложности при ведении медицинской документации. Регистраторы иногда не видят необходимых данных о пациентах, таких как информация о диспансерном учете, что может приводить к неправильной записи на прием к специалистам.

Такая ситуация требует оперативного решения и улучшения работы новой информационной системы, чтобы обеспечить более комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Врачи из Екатеринбурга рассказали, почему в поликлиниках огромные очереди

Сегодня, 08:17

День Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2023 году отметят 11 сентября: приметы, что нельзя делать

Вчера, 16:32

Епископ Николай: старец Зосима перед смертью дал наказ верующим из России и Украины

9-09-2023, 10:27

Агроном рассказала, как правильно сажать озимые лук и чеснок

9-09-2023, 10:00

Если в сентябре этим подкормить клубнику, то на следующий год устанете собирать ягоды

9-09-2023, 09:06

Очистить пригоревшие сковороды и сделать их как новые за считанные минуты: три лайфхака

9-09-2023, 09:03

Как вернуть чистоту белым носкам без стиральной машины: секретный способ

9-09-2023, 09:00

Как приготовить настоящую картошку фри дома: хрустящая снаружи и мягкая внутри

8-09-2023, 20:03

3 важных дела по уходу за малиной: успейте до конца сентября

8-09-2023, 12:37

Названа дата, когда в Екатеринбурге включат отопление

8-09-2023, 09:33

В Екатеринбурге составлен ТОП-10 ресторанов с вкусными десертами

8-09-2023, 09:24

Врач объяснил, из-за чего могла умереть семилетняя Маша, впавшая в кому в Сочи

7-09-2023, 21:22

Борщ и суп без картофеля: чем можно заменить традиционный овощ – лучшие варианты

7-09-2023, 16:28

Эксперты рассказали, введут ли в России обязательный ДНК-тест для отцов и чем это чревато

6-09-2023, 19:58

Синоптики рассказали, какой будет осень в Екатеринбурге и области

6-09-2023, 19:55

Выключите это немедленно: что в квартире больше всего мотает свет

6-09-2023, 16:58

Ни разводов, ни пыли: лайфхак, как отмыть грязные окна с улицы

6-09-2023, 16:42

Как избавиться от неприятного запаха тела: полезные советы

6-09-2023, 14:36

Простое средство отмоет стеклянные крышки от жира: замочите на 15 минут

6-09-2023, 10:53

От накипи и плесени не останется и следа: лайфхак, как почистить стиральную машину

6-09-2023, 10:49

Samsung заявила о прекращении поддержки смартфонов линейки Galaxy Note 10

Samsung заявила о прекращении поддержки смартфонов линейки Galaxy Note 10

Южнокорейская корпорация Samsung прекратит оказывать поддержку пользователям смартфонов линейки Galaxy Note 10. Информация об этом поступила из

Банкоматы в РФ остановятся, доллар улетит в космос: это произойдет уже с 1 октября

Банкоматы в РФ остановятся, доллар улетит в космос: это произойдет уже с 1 октября

Рубль в октябре снова сильно подешевеет к доллару, предупреждают некоторые аналитики. Сейчас курс доллара на Московской бирже около 98,2 рубля, но

JCI: Ученые Швеции нашли витамины, вызывающие онкологию

JCI: Ученые Швеции нашли витамины, вызывающие онкологию

Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Clinical Investigation, предупреждает о возможных вредных последствиях избыточного потребления

Агроном рассказала, как правильно сажать озимые лук и чеснок

Агроном рассказала, как правильно сажать озимые лук и чеснок

Осень – время уборки урожая и посадки озимых культур. Рекомендации по севу озимых рассказала Наталья Иванцова, руководитель садового центра "Сияние".

Епископ Николай: старец Зосима перед смертью дал наказ верующим из России и Украины

Епископ Николай: старец Зосима перед смертью дал наказ верующим из России и Украины

Схиархимандрит Зосима, основатель Успенского Николо-Васильевского монастыря УПЦ в Волновахском районе ДНР, обладал особым духовным даром предвидения.

День Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2023 году отметят 11 сентября: приметы, что нельзя делать

День Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2023 году отметят 11 сентября: приметы, что нельзя делать

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, отмечаемый 11 сентября (по современному календарю) и 29 августа (по юлианскому), имеет особую религиозную