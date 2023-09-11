Врачи из Екатеринбурга рассказали, почему в поликлиниках огромные очереди

Ситуация в екатеринбургских поликлиниках действительно вызывает серьезные затруднения как для пациентов, так и для медицинского персонала. Переход на новую информационную систему привел к ряду проблем, включая неисправности в работе электронной очереди и ограничения в записи через "Госуслуги". Пациентам приходится стоять в очереди за талонами, а также решать другие трудности, такие как затруднения с больничными и получением направлений на льготные лекарства.

Медики также сталкиваются с проблемами. Они не могут вносить информацию о приемах пациентов задним числом из-за неисправности Единой цифровой платформы. Это создает сложности при ведении медицинской документации. Регистраторы иногда не видят необходимых данных о пациентах, таких как информация о диспансерном учете, что может приводить к неправильной записи на прием к специалистам.

Такая ситуация требует оперативного решения и улучшения работы новой информационной системы, чтобы обеспечить более комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.