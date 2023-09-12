«Забытый вирус вновь свирепствует»: Петербург стал первым по смертям, а по России рост почти на 50%

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«Забытый вирус вновь свирепствует»: Петербург стал первым по смертям, а по России рост почти на 50%
В России
Источник фото: Коллаж Информинг

Уровень заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России вырос на почти 50% за неделю, свидетельствует доклад федерального оперштаба. Смертность в Санкт-Петербурге за неделю теперь самая высокая в стране. С 4 по 10 сентября в России госпитализировали 1636 человек, что на 39,6% больше, чем в предыдущем периоде. Заболеваемость увеличилась на 49,2%. В Петербурге за тот же период зафиксировано 3 смерти, 638 новых случаев и 76 госпитализаций.

В то же время, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге также выросла. У детей замечен рост заболеваемости на 56%, по данным «Фонтанки».

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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