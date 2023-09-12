В Дагестане жестко раскритиковали женщин за поход на концерт Басты

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В Дагестане жестко раскритиковали женщин за поход на концерт Басты
В России
Источник фото: Коллаж Информинг

Жительницы Дагестана, посетившие концерт Басты, подверглись резкой критике со стороны определенной аудитории. На концерте, который состоялся 12 сентября в Каспийске, собралось около 5 тысяч человек, большая часть из которых были женщины. Однако, несмотря на восторженные приветствия фанаток, многие в социальных сетях начали высказывать негодование по поводу участия женщин в мероприятии.

Критики певца заявили, что тексты его песен слишком "грязные" и неприемлемы для жителей региона. Они осудили женщин за подпевание таким песням и выразили возмущение тем, что они посетили концерт. Некоторые комментаторы подчеркнули, что ношение хиджаба не должно быть помехой для посещения подобных мероприятий.

Несмотря на разногласия в мнениях, важно помнить, что музыка — это субъективное искусство, и каждый имеет право на свой вкус и предпочтения.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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