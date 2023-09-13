Коц: А видим ли мы взлет украинских носителей, как видит работу нашей авиации противник?

Ракетная атака ВСУ по важным объектам России в Севастополе буквально «гремит» по всем ведущим изданиям мира. Различные эксперты делятся своими версиями, выискивают детали на спутниковых снимках, чтобы оценить степень повреждения попавших под удары военных кораблей. Не отстают и наши отечественные специалисты. Они наперебой принялись выдвигать версии, какой тактикой воспользовались украинцы и какие ракеты запускали.

Жителей Севастополя больше беспокоило другое: почему не звучал сигнал воздушной тревоги и не было предупреждения о ракетной атаке. Похожий вопрос волнует и военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.

Он у себя в телеграм-канале напомнил, что, по сообщению телеканала Sky News, удары по Севастополю были осуществлены с применением ракет Storm Shadow. Если этот удар был не комбинированным и «штормов» всего было 10, то сколько воздушных носителей их выпустили? Явно не один и не два...

«А видим ли мы взлет этих носителей, как видит работу нашей авиации противник перед тем, как объявить ракетную опасность?» - задается Коц тем самым вопросом, ответ на который хотели бы получить и многие другие граждане России.

Напомним, новостные ленты ежедневно пестреют десятками сообщений о том, что на всей территории Украины или в отдельных ее областях объявили воздушную тревогу - из-за ракетной или дроновой опасности.