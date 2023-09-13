Доброволец из Свердловской области погиб на спецоперации в 37 лет

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Доброволец из Свердловской области погиб на спецоперации в 37 лет
Военные новости
Источник фото: Коллаж Информинг

Доброволец из Свердловской области, Александр Костромин, погиб в ходе спецоперации. Об этом глава Артемовского Константин Трофимов сообщил в своих социальных сетях.

"Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким в связи с гибелью участника СВО — Костромина Александра Юрьевича, жителя Соснового Бора. Смерть родного человека — большое горе и тяжелое испытание. Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти! Александр Юрьевич — настоящий герой! Ушел в зону СВО по собственной инициативе. Не передать словами боль от потери. Будем хранить в своих сердцах светлую память о нашем земляке."

Александру было 37 лет. Перед тем как отправиться на СВО, он был ярким солистом местного ансамбля. Его планы включали поступление в профессиональное училище, чтобы стать хореографом, но судьба распорядилась иначе. Участники и поклонники ансамбля танца "Сосновоборочка" также выразили соболезнования родным и близким Александра.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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