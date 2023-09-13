«Изменения на фронте»: РФ перебросила в Украину часть новой армии раньше, чем планировала

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«Изменения на фронте»: РФ перебросила в Украину часть новой армии раньше, чем планировала
В России
Источник фото: коллаж Информинг

Россия перебросила подразделения новой 25-й общевойсковой армии на территорию Украины досрочно, несмотря на первоначальные планы развернуть их только с декабря текущего года. Эту информацию подтвердил источник, ссылаясь на данные Минобороны Великобритании.

Судя по его словам, "с большой долей вероятности части новой 25-й общевойсковой армии России впервые переброшены в Украину. Предполагается, что формирования сосредотачиваются в Луганской области на северо-востоке страны".

Эксперты также отмечают, что еще в августе 2023 года в объявлениях о наборе в 25-ю общевойсковую армию говорилось, что её развертывание в Украине начнется только с декабря текущего года. Вероятно, части были направлены на фронт раньше срока из-за продолжающейся активности со стороны Украины и необходимости укрепить свои позиции.

Тем не менее, существует вероятность, что Россия может использовать части 25-й армии в качестве резервных сил, которые не будут напрямую участвовать в боевых действиях, но обеспечат командованию большую оперативную гибкость.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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