Россия перебросила подразделения новой 25-й общевойсковой армии на территорию Украины досрочно, несмотря на первоначальные планы развернуть их только с декабря текущего года. Эту информацию подтвердил источник, ссылаясь на данные Минобороны Великобритании.

Судя по его словам, "с большой долей вероятности части новой 25-й общевойсковой армии России впервые переброшены в Украину. Предполагается, что формирования сосредотачиваются в Луганской области на северо-востоке страны".

Эксперты также отмечают, что еще в августе 2023 года в объявлениях о наборе в 25-ю общевойсковую армию говорилось, что её развертывание в Украине начнется только с декабря текущего года. Вероятно, части были направлены на фронт раньше срока из-за продолжающейся активности со стороны Украины и необходимости укрепить свои позиции.

Тем не менее, существует вероятность, что Россия может использовать части 25-й армии в качестве резервных сил, которые не будут напрямую участвовать в боевых действиях, но обеспечат командованию большую оперативную гибкость.