«Военный осведомитель»: речи о скором возвращении в строй российской подлодки проекта «Варшавянка» быть не может

Западные средства массовой информации продолжают массово тиражировать спутниковые снимки Севморзавода после вчерашней ракетной атаки на него. Они позволяют оценить степень повреждений, полученных двумя военными судами — большим десантным кораблем «Минск» и подводной лодкой проекта «Варшавянка» под названием «Ростов-на-Дону».

Данные снимки со спутника появились и в ряде российских изданий, например, на страницах «Eadaily». Военный обозреватель данного ресурса пишет, что у БДК в результате пережитой атаки провалилась надстройка. «Минск» серьезно обгорел и оказался слегка подтоплен.

Оценочными суждениями по «Варшавянке» поделился Телеграм-канал «Военный осведомитель» .

«Даже если серьезно поврежденная «Варшавянка» чудом смогла уцелеть после попадания Storm Shadow и ее будет возможно восстановить, то данная процедура по длительности вполне может соответствовать строительству новой подлодки», — говорится в сообщении.

Напомним, в Министерстве обороны России заявили, что оба корабля будут восстановлены и снова встанут в строй. Правда, сроки ведомство не обозначило.

«При наличии существенных повреждений как самой подлодки, так и ее сухого дока, речи о скором ее возвращении в строй уже быть не может. Если оно вообще состоится», — резюмировал «Военный осведомитель».