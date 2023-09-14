«Военный осведомитель»: речи о скором возвращении в строй российской подлодки проекта «Варшавянка» быть не может

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«Военный осведомитель»: речи о скором возвращении в строй российской подлодки проекта «Варшавянка» быть не может
В России
Фото из открытых источников

Западные средства массовой информации продолжают массово тиражировать спутниковые снимки Севморзавода после вчерашней ракетной атаки на него. Они позволяют оценить степень повреждений, полученных двумя военными судами — большим десантным кораблем «Минск» и подводной лодкой проекта «Варшавянка» под названием «Ростов-на-Дону».

Данные снимки со спутника появились и в ряде российских изданий, например, на страницах «Eadaily». Военный обозреватель данного ресурса пишет, что у БДК в результате пережитой атаки провалилась надстройка. «Минск» серьезно обгорел и оказался слегка подтоплен.

Оценочными суждениями по «Варшавянке» поделился Телеграм-канал «Военный осведомитель».

«Даже если серьезно поврежденная «Варшавянка» чудом смогла уцелеть после попадания Storm Shadow и ее будет возможно восстановить, то данная процедура по длительности вполне может соответствовать строительству новой подлодки», — говорится в сообщении.

Напомним, в Министерстве обороны России заявили, что оба корабля будут восстановлены и снова встанут в строй. Правда, сроки ведомство не обозначило.

«При наличии существенных повреждений как самой подлодки, так и ее сухого дока, речи о скором ее возвращении в строй уже быть не может. Если оно вообще состоится», — резюмировал «Военный осведомитель».

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»

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