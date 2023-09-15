«ЦарьГрад»: Киев уничтожает ПВО Крыма, Черноморский флот, но об этом не пишут в сводках СВО

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«ЦарьГрад»: Киев уничтожает ПВО Крыма, Черноморский флот, но об этом не пишут в сводках СВО
Военные новости
Фото из открытых источников

После вчерашнего налета на Севастополь, в результате которого повреждения получили два военных корабля, противник снова сегодня атаковал полуостров. Неспокойно было в Евпатории. Местные власти и Минобороны РФ бодро отрапортовали о сбитии 11 беспилотников врага, а также об уничтожении пятерых морских дронов. Казалось бы, атака была отражена. Но все же не все попало в официальные сводки. Это стало еще более очевидным, когда в сети появились снятые крымчанами видео. А потом противник начал распространять информацию о поражении важного объекта. Появилась она и в ряде российских ресурсов - причем подавалась уже практически как подтвержденная, а не нуждающаяся в проверке.

«ВСУ ударили по позиционному району ЗРС С-400 (или С-300). Судя по всему, сначала при помощи БПЛА было нанесено огневое поражение РЛС, а затем для удара по пусковым установкам использовались противокорабельные ракеты Р-360 "Нептун". Кадры взрывов и пожара уже были опубликованы противником», - написал ТГ-канал "Военный осведомитель".

Подобные сообщения появились в пабликах Анатолия Шария и «Рыбаря» (Михаила Звинчука).

Министерство обороны России данные сведения не подтвердило. Но и не опровергло, хотя минуло уже много часов с момента появления данной новости, которая активно распространяется в мировых СМИ.

"Военный осведомитель" напомнил, что это уже не первая подобная атака ВСУ в Крыму - подобное уже имело место в августе, когда ракетой "Нептун" неприятелю удалось поразить С-400 в районе Оленевки. Кадры тоже облетели весь интернет, но МО РФ их не сочли необходимым комментировать.

Телеканал «ЦарьГрад», рассказывая обо всем, что написано выше и не только, задается вопросом: доколе в сводках будут только новости о достижениях и успехах, а о важном, хоть и не очень приятном взору и слуху, - ни слова? 

«Практикой замалчивания и бравурных официальных отчётов такую сложную и кровавую войну не выиграть», - заключили тележурналисты.

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»

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