Россиянка узнала о своей беременности за час до родов

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Россиянка узнала о своей беременности за час до родов
В России
Источник фото: коллаж Информинг

Россиянка узнала о том, что беременна, буквально за час до родов. Однако после этого у жительницы Ростова родился здоровый ребенок.

Женщина в городскую больницу №8 Ростова-на-Дону приехала 12 сентября 2023 года в полуноч с жалобами на сильные боли в животе.

Дама подозревала, что у нее асцит или миома матки, но врачи сообщили, что у пациентки начались роды. Сама ростовчака о беременности не знала. На учете ни в одном учреждении она не стояла.

В срочном порядке медики подготовили операционную и через час родился малыш 3,5 килограмма и 52 сантиметра. Маму вместе с малышом перевели в родильное отделение. Они в полном порядке.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Россиянка узнала о своей беременности за час до родов

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