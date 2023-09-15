Россиянка узнала о своей беременности за час до родов

Россиянка узнала о том, что беременна, буквально за час до родов. Однако после этого у жительницы Ростова родился здоровый ребенок.

Женщина в городскую больницу №8 Ростова-на-Дону приехала 12 сентября 2023 года в полуноч с жалобами на сильные боли в животе.

Дама подозревала, что у нее асцит или миома матки, но врачи сообщили, что у пациентки начались роды. Сама ростовчака о беременности не знала. На учете ни в одном учреждении она не стояла.

В срочном порядке медики подготовили операционную и через час родился малыш 3,5 килограмма и 52 сантиметра. Маму вместе с малышом перевели в родильное отделение. Они в полном порядке.