Baza: мать угнавшего на Украину вертолет Ми-8 летчика исчезла незадолго до его побега

По последним сообщениям, Инна Кузьминова, мать Максима Кузьминова, предприняла шаг покинуть Россию перед инцидентом с угона вертолета Ми-8. Отец летчика, по имени Кузьминов, был отсутствующей фигурой в его жизни из-за борьбы с алкогольной зависимостью. По данным источников, у Инны был партнёр, однако они расстались за полгода до её ухода. Дедушка Максима, Герман Кузьминов, известен как заслуженный летчик России с опытом пилотирования 19 различных видов воздушных аппаратов. Он занимал высокие должности в составе экипажей и звена, а также руководил эскадрильей.

Сведения о работе Инны Кузьминовой также известны. Она трудилась контролером полуфабрикатов на жестяно-баночной фабрике ООО "Красный вымпел" в городе Большой Камень, Приморский край. В январе 2023 года она взяла отпуск, объяснив коллегам, что намерена провести время с родственниками и будет недоступна в течение значительного периода. Но, несмотря на завершение отпуска, она не вернулась на рабочее место. Коллеги отмечают, что Инна не реагировала на звонки и сообщения, и впоследствии самостоятельно связалась с начальницей, просив продлить отпуск за свой счёт. 20 мая она вышла из рабочего чата, не предоставив никаких объяснений. Друзья и знакомые Инны тоже не смогли связаться с ней, несмотря на активные поиски. Даже её близким не было известно, где она находится. Впоследствии Инна передала сообщение, что с ней всё в порядке и её не нужно искать.

Сотрудники фабрики описывают Инну как доброжелательную, общительную и всегда улыбающуюся на работе, старающуюся избегать разговоров о политике. Однако, когда в СМИ появились сообщения об угоне вертолёта Ми-8, её коллеги вспомнили, что она выражала свою обеспокоенность и "категорически не поддерживала" действия российских властей с самого начала специальной военной операции. Теперь её называют предательницей и "врагом народа", как и по отношению к Максиму. Один из её знакомых предположил, что она могла быть "инициатором" идеи побега, а Максима привлекли обещанные Украиной деньги за угон вертолёта. Попытки связаться с Инной по телефону и через социальные сети не принесли результата.