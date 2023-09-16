Baza: мать угнавшего на Украину вертолет Ми-8 летчика исчезла незадолго до его побега

Image 16+
Baza: мать угнавшего на Украину вертолет Ми-8 летчика исчезла незадолго до его побега
В России
Источник фото: Коллаж Информинг

По последним сообщениям, Инна Кузьминова, мать Максима Кузьминова, предприняла шаг покинуть Россию перед инцидентом с угона вертолета Ми-8. Отец летчика, по имени Кузьминов, был отсутствующей фигурой в его жизни из-за борьбы с алкогольной зависимостью. По данным источников, у Инны был партнёр, однако они расстались за полгода до её ухода. Дедушка Максима, Герман Кузьминов, известен как заслуженный летчик России с опытом пилотирования 19 различных видов воздушных аппаратов. Он занимал высокие должности в составе экипажей и звена, а также руководил эскадрильей.

Сведения о работе Инны Кузьминовой также известны. Она трудилась контролером полуфабрикатов на жестяно-баночной фабрике ООО "Красный вымпел" в городе Большой Камень, Приморский край. В январе 2023 года она взяла отпуск, объяснив коллегам, что намерена провести время с родственниками и будет недоступна в течение значительного периода. Но, несмотря на завершение отпуска, она не вернулась на рабочее место. Коллеги отмечают, что Инна не реагировала на звонки и сообщения, и впоследствии самостоятельно связалась с начальницей, просив продлить отпуск за свой счёт. 20 мая она вышла из рабочего чата, не предоставив никаких объяснений. Друзья и знакомые Инны тоже не смогли связаться с ней, несмотря на активные поиски. Даже её близким не было известно, где она находится. Впоследствии Инна передала сообщение, что с ней всё в порядке и её не нужно искать.

Сотрудники фабрики описывают Инну как доброжелательную, общительную и всегда улыбающуюся на работе, старающуюся избегать разговоров о политике. Однако, когда в СМИ появились сообщения об угоне вертолёта Ми-8, её коллеги вспомнили, что она выражала свою обеспокоенность и "категорически не поддерживала" действия российских властей с самого начала специальной военной операции. Теперь её называют предательницей и "врагом народа", как и по отношению к Максиму. Один из её знакомых предположил, что она могла быть "инициатором" идеи побега, а Максима привлекли обещанные Украиной деньги за угон вертолёта. Попытки связаться с Инной по телефону и через социальные сети не принесли результата.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Уволившаяся из-за откровенных фото учитель из Ишима записала видеообращение

Сегодня, 14:32

Baza: мать угнавшего на Украину вертолет Ми-8 летчика исчезла незадолго до его побега

Сегодня, 14:17

Неопалимая Купина 17 сентября: приметы и что запрещено делать

Сегодня, 13:17

Россиянка узнала о своей беременности за час до родов

Вчера, 17:47

«Военный осведомитель»: речи о скором возвращении в строй российской подлодки проекта «Варшавянка» быть не может

14-09-2023, 12:18

Учителям в школах РФ строго запрещено это делать: мало кто об этом догадывается

13-09-2023, 15:18

«Изменения на фронте»: РФ перебросила в Украину часть новой армии раньше, чем планировала

13-09-2023, 14:45

«Забытый вирус вновь свирепствует»: Петербург стал первым по смертям, а по России рост почти на 50%

12-09-2023, 21:14

Названы категории российских пенсионеров, которым дадут 13-ю пенсию

12-09-2023, 19:47

В Дагестане жестко раскритиковали женщин за поход на концерт Басты

12-09-2023, 19:35

Участник свадьбы в Екатеринбурге возмутился, что кортеж в Академе сняли на видео

12-09-2023, 09:04

Леонид Брежнев: жизнь втроем, измены жене, поцелуи мужчин взасос и другие неприличные факты из жизни генсека

11-09-2023, 16:26

Врачи из Екатеринбурга рассказали, почему в поликлиниках огромные очереди

11-09-2023, 08:17

День Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2023 году отметят 11 сентября: приметы, что нельзя делать

10-09-2023, 16:32

Епископ Николай: старец Зосима перед смертью дал наказ верующим из России и Украины

9-09-2023, 10:27

Агроном рассказала, как правильно сажать озимые лук и чеснок

9-09-2023, 10:00

Если в сентябре этим подкормить клубнику, то на следующий год устанете собирать ягоды

9-09-2023, 09:06

Очистить пригоревшие сковороды и сделать их как новые за считанные минуты: три лайфхака

9-09-2023, 09:03

3 важных дела по уходу за малиной: успейте до конца сентября

8-09-2023, 12:37

Названа дата, когда в Екатеринбурге включат отопление

8-09-2023, 09:33

Инновации закончились: Apple представила iPhone 15 и новые умные часы
  • 14-09-2023, 20:50

Инновации закончились: Apple представила iPhone 15 и новые умные часы

Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 15 и iPhone 15 Pro на крупной презентации 12 сентября. Новинки вызвали множество обсуждений среди

Равные по стоимости смартфоны Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы
  • 14-09-2023, 10:10

Равные по стоимости смартфоны Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы

В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Reason провели сравнительный тест скорости открытия игр и приложений на смартфонах Samsung Galaxy A24 и

Samsung и OnePlus «потроллили» Apple из-за нового iPhone 15
  • 14-09-2023, 09:48

Samsung и OnePlus «потроллили» Apple из-за нового iPhone 15

Недавно компания Apple представила новую модель iPhone 15, в которой заменила привычный разъем Lightning на USB-C. В ответ на это нововведение в

Российские блогеры вывернули наизнанку новый седан LADA Vesta NG 2023
  • Вчера, 18:15

Российские блогеры вывернули наизнанку новый седан LADA Vesta NG 2023

Эксперты «Клубного сервиса» разобрали второе поколение LADA Vesta NG 2023. Они оценили систему безопасности, которая должна работать исправно во

Военный эксперт Леонков: Storm Shadow могли быть запущены ВСУ по Севастополю из F-16
  • 13-09-2023, 21:08

Военный эксперт Леонков: Storm Shadow могли быть запущены ВСУ по Севастополю из F-16

Совершенно фантастическую версию касательно места запуска украинских ракет по военным объектам в Севастополе озвучил военный эксперт Алексей Леонков.

Военкор Алехин: наших сил в Клещеевке нет, Андреевку также были вынуждены оставить
  • 14-09-2023, 09:48

Военкор Алехин: наших сил в Клещеевке нет, Андреевку также были вынуждены оставить

Военный корреспондент, волонтер Роман Алехин, в прошлом офицер МВД, за последние сутки в своем Телеграм-канале разместил как минимум два сообщения,