Что чувствует человек после остановки сердца: ответ ученых удивил

Научная работа, опубликованная в журнале Resuscitation, рассказывает о том, какие чувства переживают люди, попавшие в состояние околосмертных переживаний после остановки сердца и проведения реанимационных действий. Исследование включало опрос людей, перенесших подобные ситуации.

Часть респондентов описывали это состояние как погружение в сон, в то время как другие продолжали ощущать боль. Многие из тех, кто был на грани смерти, отмечали чувство умиротворения и тепла, но также были и те, кто переживал сильные эмоции.

Одним из важных выводов этого исследования является тот факт, что люди, пережившие остановку сердца, могут сохранить определенные воспоминания о сердечно-легочной реанимации. Это может быть источником эмоционального стресса для них.