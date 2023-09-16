Неопалимая Купина 17 сентября: приметы и что запрещено делать

17 сентября в Русской Православной Церкви, или 4 сентября по "старому стилю", отмечается празднование Собору Воронежских святых, а также память более трех десятков известных угодников Божиих и святыни – иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

Среди выдающихся святых особо выделяются священномученик Вавила, епископа Антиохийского, и с ним трое отроков Урван, Прилидиан, Епполоний, а также их мать Христодула. Эти святые приняли мученическую кончину за Христа и Его Церковь. Подробнее обо всех святых и святине "Неопалимой Купины" можно узнать из материала Царьграда "Защитница от пожаров".

В этот день принято молиться перед иконой "Неопалимая Купина" о защите дома от пожаров, молний и болезней. Многие заказывают молебны в храме.

Святого Вавилу, покровителя скота, чествуют как заступника животных, молясь о его защите.

Традиционно, крестьяне в это время активно собирают сено в валянки, чтобы оно не подверглось разрушению от влаги, а следовательно, оставалось кормом для скота. Именно из-за этой привычки возник праздник острых вил.

Также в это время убирают лук и, в некоторых местах, начинают срезать и сушить луковое перо на зиму.

Следует избегать бросания мусора в огонь, конфликтов и ругани у костра или печки, чтобы не призвать беду.

Зажигать огонь в этот день следует лишь в неотложных случаях.

Не принято в этот день идти в гости, так как считается, что это может привлечь неудачу.

Рекомендуется избегать давать деньги в долг в этот день и не оставаться в лени, лучше провести время активно. Избегайте долгого сна днем, чтобы не подвергнуть себя риску заболеть, согласно народным представлениям.

По приметам, лучше избегать ношения темной одежды, чтобы не притягивать грусть и тоску.

Касательно примет погоды, если к этому времени на орехах будет много орехов, то можно ожидать суровую зиму.

Если земля быстро высыхает после дождя 17 сентября, то стоит ожидать долгий период плохой погоды.

Дневной дождь и плохая погода в этот день сулят сухую осень.

Если филин в лесу громко ухает, это может быть признаком начала пожара.

Известные святые, чьи имена празднуются 17 сентября: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.