Уволившаяся из-за откровенных фото учитель из Ишима записала видеообращение

В центре скандала оказалась молодая учительница из Ишима по имени Анастасия Шумилова. Её фотография попала в местное сообщество в социальной сети ВКонтакте, после чего автор поста, Владимир Воронин, выразил критику в адрес девушки за материалы с её личной страницы. После этого у педагога начались неприятности: директор школы пригласила её на серьёзную беседу. По словам Анастасии, ей намекнули, что ей стоит подать заявление об увольнении по собственному желанию.

"Директор сказала, что мне следует удалить все фотографии и прекратить свою модельную карьеру, иначе придётся уволиться. Я не совершала никаких запрещённых или незаконных действий. Теперь меня уволили, точнее, меня заставили уволиться. Мои коллеги были в шоке. Даже заместитель директора по внеучебной работе. Все, кроме самой директора, поддерживали меня", — поделилась своим опытом Анастасия в беседе с порталом 72.RU.

Исполняющий обязанности директора школы отказался комментировать данную ситуацию. О планах педагога на будущее смотрите в видеоролике.