В центре Екатеринбурга возле красной дорожки собралась толпа людей

В Екатеринбурге стартовал II Международный фестиваль дебютных фильмов Евразийского континента под названием "Одна шестая". На красной дорожке у кинотеатра "Космос" прогуливались актеры, среди которых были Светлана Камынина, Дарья Харченко, Василина Юсковец, Марина Калецкая, Мария Мацель, Даниил Газизулин, Артур Сопельник, а также президент фестиваля Евгений Григорьев и кастинг-менеджер Олеся Грибок.

Особое внимание привлекла актриса Светлана Камынина, которая выразила благодарность Екатеринбургу за возможность прокатиться на красной Porsche и с удивлением спросила, не является ли такой автомобиль общественным транспортом.

Первым фильмом, представленным на показе, стала картина Алексея Южакова "Папаша в бегах" с Ириной Горбачевой и Михаилом Тройником в главных ролях. Работы участников оценивает жюри, в состав которого входят документалист Владимир Тюлькин, режиссер службы документальных фильмов ГТК "Россия" Светлана Музыченко, кастинг-директор Татьяна Хречкова, режиссер и сценарист Наталия Кончаловская, а также режиссер документального кино Владимир Головнев.