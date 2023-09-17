Psychology Today: учёные раскрыли, какие вредные привычки есть у людей с высоким IQ

Исследования проводимые учеными из Университета Миннесоты показали некоторые интересные закономерности относительно людей с высоким уровнем интеллекта. Необходимо отметить, что эту информацию следует рассматривать с определенной долей скептицизма, так как она может быть неоднозначной и не подходить для всех.

Исследователи обнаружили, что некоторые люди с выдающимися умственными способностями могут не обращать должного внимания на порядок и чистоту в своем окружении. Их комнаты могут быть в неразберихе, а внешний вид не всегда следует их интеллектуальным способностям. Однако стоит отметить, что это наблюдение не обязательно относится ко всем высокоинтеллектуальным людям.

Также исследование обнаружило, что некоторые люди с высоким уровнем интеллекта могут иметь неправильный биоритм, предпочитая более поздние часы для активности и поздний сон. Эти так называемые "совы" могут быть более активными и творческими в ночное время. Опять же, это не обязательно относится ко всем людям с высоким IQ.

Наконец, исследование обнаружило, что некоторые высокоинтеллектуальные люди могут использовать непристойную лексику и риторические приемы, которые могут показаться неожиданными для окружающих. Их богатый словарный запас и умение выразить свои мысли могут впечатлить, но иногда они могут пойти слишком далеко в использовании специфической лексики.