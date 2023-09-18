BAZA: побег пилота Ми-8 Кузьминова на Украину могла организовать его мать

По данным Baza, в настоящее время следствие по делу об угоне военного вертолета Ми-8 на Украину рассматривает версию, согласно которой организатором этого преступления могла быть мать пилота Максима Кузьминова.

Источники канала утверждают, что Инна Кузьминова растила сына в одиночестве, усердно трудилась и поддерживала его выбор профессии в начале. Однако в прошлом году произошли кардинальные изменения. Сведения из окружения семьи свидетельствуют о том, что у женщины, предположительно, случилась "истерика" из-за перевода сына из Приморья к границе с Украиной. Определенные источники Baza утверждают, что мать пилота глубоко переживала из-за мобилизации и в приватных разговорах признавалась, что не хотела бы, чтобы её сына отправили на службу в СВО. В связи с этим, следователи, ссылаясь на данные Baza, предполагают, что именно она могла вступить в контакты с украинскими спецслужбами и уговорить сына реализовать данный план.

Ранее Baza сообщила, что женщина в начале текущего года уехала из Приморья в неизвестном направлении, не предоставив никаких объяснений как знакомым, так и работодателям. Источники "МК" сообщают, что она, возможно, направилась в Турцию. Сам пилот Ми-8 перегнал вертолет на позиции ВСУ через несколько месяцев после этого.