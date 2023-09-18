Как заточить старый нож с помощью газеты: будет острее нового

Затупившийся нож может вывести из себя любого кулинара. К сожалению, точильный камень не всегда под рукой. Если вы оказались в такой ситуации, помните: у вас есть выход.

Японские домохозяйки делятся удивительным приемом - можно заточить лезвие ножа с помощью обычной газеты. Этот трюк объясняется тем, что в чернилах типографии содержится большое количество графита, который придает металлу остроту.

Инструкция проста. Разложите газету на столе, положите лезвие на нее и проведите им несколько раз по бумаге. Важно помнить: движения следует выполнять в одном направлении. Уделите этой процедуре 1-2 минуты. Затем переверните нож и повторите ту же операцию со второй стороны лезвия.

Затем промойте нож и используйте его по назначению. Результат вас удивит: лезвие станет резать лучше, чем у нового.