Михайлово чудо 2023: Россиянам назвали приметы на 19 сентября, что нельзя делать

19 сентября православные христиане отдают дань памяти Архистратигу Михаилу – одному из самых почитаемых святых. В народном календаре – Михайлов день. В православии Архистратига Михаила чествуют два раза в году: 19 сентября, когда отмечают Воспоминание о чуде в Хонехе, и 21 ноября – в День Собора Архангела Михаила.

Утро наши предки начинали с посещения церкви. В этот день, как и сейчас, проходили праздничные молебны. Стоя возле иконы Архангела Михаила, христиане обращаются к нему, прося помощи в исцелении от болезней, в защите от несправедливости. У него ищут помощи во время путешествий, просят защитит от темных сил и злых, недостойных людей.

Он помогает спастись всем, кто совершает милостыни во имя его, а также во имя мучеников и святых, освобождает от казни тех, за кого приносятся жертвы и молитвы.

После церкви было принято собираться за общим столом. В старину такие посиделки называли осенними братчинами. Продукты собирали в складчину, женщины вместе готовили еду, выставляя на стол деликатесы из мяса, рыбы, овощей, муки нового урожая.

Там, где посиделок не было, собирались родственники, друзья, соседи, знакомые. В Михайлов день за столом находилось место всем, в том числе странникам. Их полагалось накормить, напоить, нищим дать немного денег.

На Михаила все дела откладывали в сторону. Большой праздник, который из года в год отмечается в одно и то же время, требует внимания и уважения.

В Михайлов день готовили: холодец, мясные крученики, голубцы, пироги с мясной, рыбной и грибной начинками. Считалось, что чем больше будет разной еды, тем удачнее сложится следующий год. Праздник, посвященный святому, в старину называли по-разному. Одни – «Михайлово чудо», другие – «Михайлов день», третьи – «Михаил».

После застолья люди веселились. Пели песни, водили хороводы, смеялись, разыгрывая друг друга. Парни присматривали себе невест. В это время мирились с соседями, родственниками. Со всеми, с кем успели поругаться за минувший год. Наши предки говорили так: «В Михайлов день каждый получит по своим делам и поступкам».

Приметы Михайлова дня посвящены природе и погодным явлениям. Как правило, в это время начинались осенние заморозки. «Михаил заморозком прихватил», – говорили крестьяне. Если после Михайлова дня деревья покрывались инеем, это означало, что зимой будет много снега.