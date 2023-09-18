MSK1.RU: В России растет спрос на специалистов по воинскому учету

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MSK1.RU: В России растет спрос на специалистов по воинскому учету
В России / Военные новости
Фото из открытых источников

В Московской столице наблюдается рост числа вакансий для специалистов по воинскому и мобилизационному учету. Подобное явление впервые отмечено год назад, вслед за объявлением частичной мобилизации в России. Эксперты выявили следующий всплеск в апреле 2023 года, однако текущее количество таких вакансий существенно превосходит предыдущие показатели.

Подробнее мы решили разобраться в основных аспектах этой работы и выяснили, сколько готовы выплачивать соискателям в Москве. Кроме того, выяснили, в каких обстоятельствах рос спрос на подобных специалистов, и связано ли это с проводимой мобилизацией.

До начала спецоперации количество подобных вакансий на сайтах по поиску работы оставалось невеликим: от 10 до 16 объявлений в месяц. Резкий взлет наблюдается в конце сентября 2022 года, когда вакансий стало 99, а в октябре этот показатель вырос до 174.

В последующем численность снизилась до 80-90 вакансий в месяц, но весной этого года снова возросла до 156. В настоящее время, в сентябре 2023 года, на сайтах отображается 362 вакансии – этот показатель можно назвать рекордным. В то же время официальные источники утверждают, что на текущий момент нет необходимости в мобилизации.

Что касается заработной платы, здесь разброс довольно значителен. В одной из столичных IT-компаний минимальная зарплата специалиста по воинскому учету с опытом работы не менее трех лет составит от 40 тысяч рублей на руки. Помимо ведения воинского учета, специалист также будет консультировать сотрудников по связанным с этим вопросам.

В то время как столичная государственная инспекция труда ищет специалиста по мобилизационной подготовке. Помимо резервирования сотрудников, этому специалисту предстоит работать с конфиденциальной информацией и организовывать антитеррористические мероприятия. Здесь готовы платить от 45 до 50 тысяч рублей.

Аналогичная вакансия открыта и в Транспортном университете, где от соискателя требуется ответственность за воинский учет сотрудников и студентов вуза. Оклад в этом случае составит около 48 тысяч рублей.

Ведомственная охрана столичного правительства в поиске ведущего специалиста военно-учетного бюро с опытом работы от трех лет. Здесь предлагают гораздо более высокую зарплату – от 130 тысяч рублей. Спектр обязанностей схож с другими местами работы в этой сфере.

Требования на этой позиции немного строже: соискатель должен иметь высшее образование (профиль не указан) и знание соответствующего законодательства. Аналогичная вакансия имеется и в сети частных клиник Москвы, где заработная плата может достигать 114 тысяч рублей.

Кроме того, в столичной нефтегазодобывающей компании требуется специалист по воинскому учету и мобилизационной работе за 100 тысяч рублей на руки. В обязанности входит организация мероприятий, ведение документации и бронирование для военнообязанных. От соискателя требуется опыт работы от трех лет и стаж в крупной компании не менее двух лет.

Следует отметить, что в этой сфере важны также успешные кейсы "взаимодействия с военными комиссариатами".

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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