Не кормите со стола: ветеринар назвала главные ошибки хозяев котов и собак

17 сентября в Русской Православной Церкви, или 4 сентября по "старому стилю", отмечается празднование Собору Воронежских святых, а также память более
Эксперты «Клубного сервиса» разобрали второе поколение LADA Vesta NG 2023. Они оценили систему безопасности, которая должна работать исправно во
Завод "Москвич" представил новую модель - лифтбек "Москвич 6", основанную на китайской JAC Sehol A5 Plus 2021 года. Это третья модель, выпущенная
Статья от главного редактора Ferra.ru, Евгения Харитонова, высказывает свое мнение о новых смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Харитонов считает,
Информация из базы данных китайского регулятора позволяет нам взглянуть на ёмкость аккумуляторов новых моделей iPhone 15, 15 Plus и 15 Pro Max. Хотя
Компания Xiaomi представила свою новую умную колонку Sound 2023, которая включает в себя ряд значительных улучшений по сравнению с предыдущей