Не кормите со стола: ветеринар назвала главные ошибки хозяев котов и собак

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Не кормите со стола: ветеринар назвала главные ошибки хозяев котов и собак
Новости науки
Фото из открытых источников

Врач-ветеринар Яна Христидис подчеркивает, что одной из основных ошибок владельцев домашних животных является неправильная стратегия питания питомца. Важно определиться с типом корма: натуральной пищей или специализированным кормом. Подкармливание со своего стола вместе с обоими вариантами является частой ошибкой.

Ветеринар напоминает, что качественные специализированные корма премиум-класса уже содержат сбалансированное количество белков, витаминов, минералов и других необходимых компонентов для здоровья питомца.

Если владелец решает кормить своего питомца натуральной пищей, то важно проконсультироваться с ветеринаром, чтобы разработать сбалансированный рацион. Кроме того, необходимо обеспечивать питомца витаминно-минеральными комплексами.

Ветеринар также указывает на ошибку владельцев, отказывающихся от регулярной вакцинации. Она подчеркивает, что множество опасных возбудителей инфекций и болезней могут попасть в дом через подошвы обуви хозяев. Также существует риск передачи болезней воздушно-капельным путем. Регулярная вакцинация является важной мерой для предотвращения множества заболеваний у домашних животных.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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