Уфолог перечислил места, где можно встретить инопланетян

Image 16+
Уфолог перечислил места, где можно встретить инопланетян
Новости науки
Источник фото: коллаж Информинг

Израильский менталист, экстрасенс и иллюзионист Ури Геллер утверждает, что обнаруженные в Мексике тела инопланетян являются подлинными. По его словам, это лишь одно из многочисленных доказательств существования внеземной жизни на Земле.

Недавно мексиканский журналист-уфолог Хайме Мауссан представил в парламенте своей страны две мумии, заявляя, что они представляют собой останки пришельцев.

Несмотря на сомнения некоторых ученых, считающих историю с мумиями мистификацией, многие эксперты, включая Геллера, считают версию Мауссана правдоподобной.

Геллер утверждает, что знает несколько мест на Земле, где возможно обнаружить подобные артефакты. Он упомянул остров Пасхи и Иерусалим как потенциальные "горячие точки" НЛО и энергетические фокусы, аналогичные пирамидам.

Иллюзионист также выразил желание быть среди тех, кто в случае необходимости будет представлять Землю в переговорах с внеземными цивилизациями.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Уфолог перечислил места, где можно встретить инопланетян

Сегодня, 11:54

Не кормите со стола: ветеринар назвала главные ошибки хозяев котов и собак

Сегодня, 09:00

Врач Хедье Риази назвала продукты, которые повышают сексуальное влечение

Вчера, 16:57

Psychology Today: учёные раскрыли, какие вредные привычки есть у людей с высоким IQ

Вчера, 10:06

Что чувствует человек после остановки сердца: ответ ученых удивил

16-09-2023, 21:18

Frontiers in Nutrition: пиво может оказаться полезнее кефира для кишечника

13-09-2023, 09:16

The Lancet: избавление от страха движения может вылечить хроническую боль в спине

10-09-2023, 16:37

NOAA: у побережья Аляски найден таинственный предмет, напоминающий золотое яйцо

10-09-2023, 08:24

JCI: Ученые Швеции нашли витамины, вызывающие онкологию

9-09-2023, 10:18

CHI: Ученые нашли способ, как понизить уровень стресса и тревожности на 75%

7-09-2023, 09:39

AN: Ученые из Америки открыли новую причину болезни Альцгеймера

7-09-2023, 09:29

Ученые США создали укол, который может избавить от алкоголизма

5-09-2023, 21:11

Страшные боли: эксперты сообщили, кто пострадает от осенних магнитных бурь

5-09-2023, 13:30

Китайские учёные нашли способ повысить иммунитет против коронавируса SARS-CoV-2

4-09-2023, 21:33

Где находится ключ к похудению: похоже, найден ответ на вечный вопрос

4-09-2023, 09:51

JCI: Витамин С оказался сильным возбудителем роста раковых опухолей

3-09-2023, 14:56

Food.ru: определены самые эффективные продукты для улучшения памяти

2-09-2023, 21:29

Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань

2-09-2023, 20:51

Американские ученые назвали способ, позволяющий дожить минимум до 90 лет

1-09-2023, 08:55

SCMP: Ученые из Китая приблизились к созданию «искусственного Солнца»

1-09-2023, 08:27

Неопалимая Купина 17 сентября: приметы и что запрещено делать
  • 16-09-2023, 13:17

Неопалимая Купина 17 сентября: приметы и что запрещено делать

17 сентября в Русской Православной Церкви, или 4 сентября по "старому стилю", отмечается празднование Собору Воронежских святых, а также память более

Российские блогеры вывернули наизнанку новый седан LADA Vesta NG 2023
  • 15-09-2023, 18:15

Российские блогеры вывернули наизнанку новый седан LADA Vesta NG 2023

Эксперты «Клубного сервиса» разобрали второе поколение LADA Vesta NG 2023. Они оценили систему безопасности, которая должна работать исправно во

Xiaomi представила умную колонку Sound 2023 с мощными динамиками 12 Вт
  • Сегодня, 08:36

Xiaomi представила умную колонку Sound 2023 с мощными динамиками 12 Вт

Компания Xiaomi представила свою новую умную колонку Sound 2023, которая включает в себя ряд значительных улучшений по сравнению с предыдущей

Не кормите со стола: ветеринар назвала главные ошибки хозяев котов и собак
  • Сегодня, 09:00

Не кормите со стола: ветеринар назвала главные ошибки хозяев котов и собак

Врач-ветеринар Яна Христидис подчеркивает, что одной из основных ошибок владельцев домашних животных является неправильная стратегия питания питомца.

Автоэксперты оценили шансы нового «Москвича 6» в России
  • 16-09-2023, 21:13

Автоэксперты оценили шансы нового «Москвича 6» в России

Завод "Москвич" представил новую модель - лифтбек "Москвич 6", основанную на китайской JAC Sehol A5 Plus 2021 года. Это третья модель, выпущенная

Лучшее — враг хорошего: каким получился новый iPhone 15
  • 16-09-2023, 09:41

Лучшее — враг хорошего: каким получился новый iPhone 15

Статья от главного редактора Ferra.ru, Евгения Харитонова, высказывает свое мнение о новых смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Харитонов считает,

Интересная информация