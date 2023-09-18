Уфолог перечислил места, где можно встретить инопланетян

Израильский менталист, экстрасенс и иллюзионист Ури Геллер утверждает, что обнаруженные в Мексике тела инопланетян являются подлинными. По его словам, это лишь одно из многочисленных доказательств существования внеземной жизни на Земле.

Недавно мексиканский журналист-уфолог Хайме Мауссан представил в парламенте своей страны две мумии, заявляя, что они представляют собой останки пришельцев.

Несмотря на сомнения некоторых ученых, считающих историю с мумиями мистификацией, многие эксперты, включая Геллера, считают версию Мауссана правдоподобной.

Геллер утверждает, что знает несколько мест на Земле, где возможно обнаружить подобные артефакты. Он упомянул остров Пасхи и Иерусалим как потенциальные "горячие точки" НЛО и энергетические фокусы, аналогичные пирамидам.

Иллюзионист также выразил желание быть среди тех, кто в случае необходимости будет представлять Землю в переговорах с внеземными цивилизациями.