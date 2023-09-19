Дмитрий Борисов запускает новую программу «Эксклюзив» на Первом канале

Заменяя Андрея Малахова в передаче "Пусть говорят", Дмитрий Борисов представит новую программу на Первом канале под названием "Эксклюзив". В этом шоу зрителей ожидает "откровенный разговор", обещает телеведущий, который заверяет, что эфир будет наполнен интересными и живыми беседами.

В рамках программы "Эксклюзив" Дмитрий Борисов будет беседовать с известными личностями на самые разные темы. Гости шоу расскажут о своих увлечениях, романах и "счастливом времени". Одним из потенциальных дебютантов в студии Борисова может стать популярный актер Александр Петров, чья личная жизнь вызывает интерес у многих почитателей его таланта.

Шоу "Эксклюзив" обещает не содержать надуманных историй и скандальных ситуаций. Гости будут сами рассказывать свои секреты в ходе "откровенного разговора".