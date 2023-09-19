Юморист Галкин выложил новое фото с Пугачевой в их израильском доме

Юморист Максим Галкин*, который был признан в России иностранным агентом, поделился в Instagram новыми фотографиями с празднования дня рождения своих детей, Лизы и Гарри, которым исполнилось 10 лет.

Праздник прошел в их израильском доме, куда семья переехала после получения израильского гражданства. На фотографиях Алла Пугачева изображена в обнимку с Лизой, в белом кружевном платье с открытыми плечами, а ее дочь - в серебристом сарафане с пайетками. Видео также показывает, как Лиза и Гарри задувают свечи на праздничном торте.

После переезда в Израиль, Пугачева активно сопровождает своих детей в школу и встречает их после занятий. Максим Галкин* в это время часто на гастролях, зарабатывая деньги. Дети учатся в престижной частной школе "King Solomon", где обучение для двоих обходится в 3,6 миллиона рублей в год.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России