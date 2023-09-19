Юморист Галкин выложил новое фото с Пугачевой в их израильском доме

Актер Юрий Чернов, сыгравший балалаечника в известной сцене с царским банкетом в советском фильме "Иван Васильевич меняет профессию", поделился
Выступая на бесплатном концерте в честь "БоксЗабега" в Екатеринбурге, популярная певица Ольга Бузова решила приблизиться к своим фанатам, спустившись
Комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" вышла на экраны 3 апреля 1967 года. Зрители снова встретились с любимыми
Владимир Киселев, создатель и лидер группы "Земляне", проявляет высокую активность в патриотической деятельности, особенно в поддержке участников
Вячеслав Гришечкин, известный своей ролью в сериале "Солдаты", скончался в возрасте 62 лет. По сообщению телеканала "Рен ТВ", в начале сентября у
Фигурист Роман Костомаров открыто признал, что его первый брак с Юлией Лаутовой был большой ошибкой. Он рассказал об этом в ходе участия в шоу