На могиле Волчек открыли новый памятник: как выглядит, мнение Стаса Садальского

На Новодевичьем кладбище был установлен новый памятник режиссеру и основательнице театра "Современник" Галине Волчек после массовой критики скульптуры, которая появилась на ее могиле в 2021 году.

Новый монумент был создан скульптором Олегом Ершовым по эскизу Александра Боровского, сына художника Давида Боровского, который разработал первый логотип "Современника". На новом памятнике изображена задумчивая Галина Волчек.

Родственники артистки планируют провести публичное открытие нового памятника. Актер Станислав Садальский уже посетил Новодевичье кладбище и отметил, что скульптура выглядит "роскошно и достойно".

Важно отметить, что два года назад на могиле Галины Волчек был установлен памятник, который вызвал общественный резонанс. Поклонники артистки и ее коллеги заявили, что скульптура не имеет внешнего сходства с режиссером и не отражает ее характер. Актер Станислав Садальский назвал памятник "неудачным" и опубликовал его фотографию. Также артист рассказал о жалобах семьи Волчек на то, что никто из коллег не пришел на открытие скульптуры.