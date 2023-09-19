Преподавателя русского языка из Подмосковья затравили из-за ее национальности

Учительницу русского языка из Подмосковья, Гульчехру Каримову, неправомерно обвинили в неграмотности из-за её национальности. Об этом сообщает издание "MSK1.RU".

В социальных сетях началась кампания по её травле после того, как анонимный пользователь опубликовал пост, в котором утверждал, что учительница неправильно объясняет транскрипцию слов детям. К посту были приложены фотографии страниц из тетрадей, на которых не была указана мягкость согласных в транскрипции.

Однако все эти обвинения оказались необоснованными. Все опрошенные дети подтвердили, что не спорили с учительницей, а просто выполняли задания. Руководство школы также провело проверку работы учителя и не обнаружило ошибок в её записях.