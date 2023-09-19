Стало известно, какие дома в Екатеринбурге в 2024 году ждет капремонт

В Екатеринбурге утвердили список домов, которые ожидают капитальный ремонт в ближайшие три года. Мэром Алексеем Орловым уже подписан соответствующий документ.

Вот перечень домов, где планируется провести ремонт на следующий год:

ул. 8 Марта, д. 2; ул. Первомайская, д. 43; ул. Шейнкмана, д. 19; ул. Белинского, д. 206б; ул. Белинского, д. 181; ул. Белинского, д. 181а; ул. Белинского, д. 183а; ул. Искровцев, д. 25; ул. Искровцев, д. 27; ул. Искровцев, д. 29; ул. Искровцев, д. 33; ул. Искровцев, д. 35; ул. Саввы Белых, д. 35; пер. Кыштымский, д. 20, корп. 8; пер. Сухумский, д. 6; пер. Чаадаева, д. 5; пр. Космонавтов, д. 52; пр. Космонавтов, д. 52, корп. А; ул. 8 Марта, д. 86; ул. Агрономическая, д. 35; ул. Агрономическая, д. 43; ул. Аптекарская, д. 50; ул. Бажова, д. 125; ул. Бахчиванджи, д. 11; ул. Белинского, д. 165; ул. Белинского, д. 188; ул. Билимбаевская, д. 14; ул. Гурзуфская, д. 15; ул. Данилы Зверева, д. 10; ул. Данилы Зверева, д. 12; ул. Декабристов, д. 4; ул. Дошкольная, д. 1; ул. Ереванская, д. 4, корп. Б; ул. Завокзальная, д. 4; ул. Испанских Рабочих, д. 26; ул. Июльская, д. 55; ул. Кишиневская, д. 27; ул. Комсомольская, д. 72; ул. Конотопская, д. 2; ул. Конотопская, д. 2, корп. А; ул. Конотопская, д. 6; ул. Куйбышева, д. 32; ул. Кулибина, д. 3; ул. Культуры, д. 14; ул. Культуры, д. 30; ул. Кунарская, д. 8; ул. Лагерная, д. 77; ул. Лесная, д. 38; ул. Летчиков, д. 30; ул. Луначарского, д. 33; ул. Луначарского, д. 60; ул. Малышева, д. 4; ул. Малышева, д. 73; ул. Огарева, д. 24; ул. Огарева, д. 25; ул. Патриса Лумумбы, д. 10; ул. Патриса Лумумбы, д. 12; ул. Патриса Лумумбы, д. 14; ул. Педагогическая, д. 6; ул. Прониной, д. 32; ул. Селькоровская, д. 66; ул. Селькоровская, д. 68; ул. Софьи Ковалевской, д. 8; ул. Сухоложская, д. 12; ул. Сухоложская, д. 13; ул. Сухоложская, д. 7; ул. Тагильская, д. 15а; ул. Техническая, д. 55; ул. Фабричная, д. 31; ул. Феофанова, д. 2а; ул. Ферганская, д. 20; ул. Флотская, д. 45; ул. Фрунзе, д. 12/130; ул. Хвойная, д. 81; ул. Чапаева, д. 66а; ул. Чапаева, д. 70а; ул. Челюскинцев, д. 33; ул. Чердынская, д. 24; ул. Чердынская, д. 30; ул. Чердынская, д. 56; ул. Черкасская, д. 22; ул. Черкасская, д. 26; ул. Черкасская, д. 28; ул. Черкасская, д. 35; ул. Черкасская, д. 37; ул. Щорса, д. 51б; пер. Замятина, д. 43; пер. Красный, д. 19; ул. 22-го Партсъезда, д. 19а; ул. 22-го Партсъезда, д. 21а; ул. 8 Марта, д. 123; ул. Авиационная, д. 84; ул. Агрономическая, д. 29; ул. Агрономическая, д. 31; ул. Белинского, д. 190; ул. Бородина, д. 18.