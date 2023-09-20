Рождество Богородицы 21 сентября: приметы и что запрещено делать

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Рождество Богородицы 21 сентября: приметы и что запрещено делать
В России
Источник фото: коллаж informing.ru

Завтра, 21 сетнября, церковь отмечает праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В прошлом этот день считался началом осени. Обычно блюдом дня был овес: его добавляли в тесто для хлеба и готовили овсяный кисель.

Также была распространена традиция, согласно которой новобрачные принимали гостей. Родственники и друзья рассматривали их дом, давали советы по совместному быту и пробовали угощения.

В этот день не принято заниматься уборкой, ремонтом или другими домашними делами, а также рукоделием, так как считается, что ничего хорошего из этого не получится. Лучше перенести мелкие дела на другое время.

Также не рекомендуется держать в руках острые предметы, такие как иголки, ножницы и ножи. Даже хлеб лучше ломать руками.

21 сентября отмечают именины Георгия, Ивана и Марии.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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