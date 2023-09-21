Китайцы создали «умную» маску Xiaomi с наушниками для сна где угодно

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Китайцы создали «умную» маску Xiaomi с наушниками для сна где угодно
Новости науки
Источник фото: Коллаж Информинг

Компания Xiaomi представила новый продукт для любителей комфортного ночного отдыха - умную маску для сна под названием Meet. Этот аксессуар уже доступен для предзаказа на платформе краудфандинга компании по специальной цене в 4000 рублей. Meet сочетает в себе функции обычной маски для сна с современными технологиями. Она оснащена специальными наушниками, которые не только изолируют от внешних звуков, но и могут воспроизводить расслабляющую музыку.

Важной особенностью является возможность автоматической регулировки громкости или полного выключения музыки в соответствии с фазами сна пользователя. Для настройки различных функций и выбора сценариев для сна предусмотрено подключение к мобильному приложению. В нем представлено более 50 различных сценариев сна.

Теперь каждый пользователь сможет выбрать наиболее подходящий для себя режим и наслаждаться качественным и здоровым сном.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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