Внесли всего одну таблетку в любое домашнее растение — заменит мешок удобрений

Осенью действительно можно безопасно подкармливать свои домашние растения, используя доступное и безопасное аптечное средство. Это помогает им легче переносить изменения в условиях из-за начала отопительного сезона, а также способствует более активному росту и раннему цветению.

Следует отметить, что данная подкормка не содержит токсичных компонентов, что делает ее безопасной для растений.

В этот период года растения особенно благодарно реагируют на подкормку с содержанием "сладкого" компонента. Глюкоза из аптеки - прекрасное средство для восстановления сил. Рекомендуется развести одну измельченную таблетку глюкозы в одном литре воды, хорошо перемешать и после полного растворения препарата опрыскивать кроны растений.