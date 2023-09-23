30 сентября православные отметят Веры, Надежды, Любови и Софии: приметы, что нельзя делать

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30 сентября православные отметят Веры, Надежды, Любови и Софии: приметы, что нельзя делать
В России
Источник фото: коллаж Информинг

Последний день сентября в православной традиции отмечается как День Веры, Надежды, Любви и Софии. Этот праздник имеет свои особенности и традиции.

В древности на Руси он сродни современному 8 Марта, и поздравляли в этот день всех женщин, не только тех, кто носил имена Вера, София, Надежда и Любовь. Праздник получил также название "Бабья выть" из-за обычая выплакивать все горести и беды в этот день. Плач рассматривался как очищение и избавление.

Хотя в этот день накрываются праздничные столы, крупные гулянья считаются неуместными из-за мрачного характера праздника. Вечером незамужние девушки выходили на святцы, надеясь найти свою вторую половину. Замужние же приносили в церковь три свечи - две для храма и третью оставляли себе, вставив в испеченный каравай. Ночью женщины молились о семейном благополучии, гармонии и достатке, а утром подавали этот пирог к столу.

В этот день женщинам не рекомендуется перегружать себя домашними делами, за исключением готовки. Запрещено также заниматься работами на огороде и шитьем. Мужчин, в этот день оскорбивших или даже поднявших руку на женщину, ждет наказание. Считается, что Богородица примет меры к справедливости. Проведение свадьбы или церемонии венчания в этот день считается неудачным решением и может привести к несчастью.

Особое внимание следует уделить наблюдению за полетом птиц в этот день. Зяблики или журавли в небе предвестят морозное зимнее время. Раннюю весну можно ожидать, если день прошел с дождями. В этот день также важно обратить внимание на ежей, впадающих в спячку - они предвестят холодную зиму.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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