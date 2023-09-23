38-летний россиянин без денег провел две недели в аэропорту Пхукета

38-летний российский турист, оказавшись в сложной ситуации, пропустив свой рейс из Пхукета, оказался запертым в аэропорту на протяжении двух недель.

н оказался без денег и без своего багажа. Единственными вещами, которые у него были, были мобильный телефон и паспорт. Он связался с матерью и ожидал, что она поможет ему приобрести билет обратно в Россию.

Весь период, проведенный россиянином в аэропорту, сотрудники аэропорта и Центра помощи туристам Пхукета заботились о нем. Даже расходы на лечение глазного заболевания были покрыты.

21 сентября турист смог вернуться в Россию и выразил благодарность всем, кто оказал ему помощь в трудную минуту.