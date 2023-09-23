Ученые КНР нашли неизвестный вирус в Марианской впадине

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Ученые КНР нашли неизвестный вирус в Марианской впадине
Новости науки
Источник фото: коллаж informing.ru

Обнаружение неизвестного вируса в Марианской впадине представляет значительный научный интерес. Во время исследований этого уникального места на Земле, глубина которого достигает 8,9 тысяч метров, ученые собрали образцы микроорганизмов. Внутри этих бактерий был обнаружен вирус, получивший название vB_HmeY_H4907.

Интересно, что этот вирус инфицирует и размножается внутри бактерии. Этот вирус, по словам морского вирусолога Мин Вана, является самым глубоководным известным фагом в океане.

Геномный анализ указывает на то, что новый вирус, возможно, широко распространен в океане, и его структура схожа со структурой его хозяина. Это открытие поднимает новые вопросы о стратегиях выживания вирусов в экстремальных условиях.

Эта находка имеет большое значение для понимания микробиологических процессов в глубоководных экосистемах и дает новые перспективы для исследований в этой области.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Ученые КНР нашли неизвестный вирус в Марианской впадине

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