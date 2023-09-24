Два явных признака высокого уровня холестерина, которые есть на вашем лице

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Два явных признака высокого уровня холестерина, которые есть на вашем лице
В России
Источник фото: Коллаж Информинг

При повышенном уровне холестерина могут появиться два характерных признака на вашем лице.

Как пояснил врач общей практики Иван Сергеев, признаки высокого холестерина можно выявить в глазах. Вот два основных симптома:

  1. Желтоватые участки вокруг глаз, известные как "ксантелазмы".
  2. Белая дуга возле радужки глаза, называемая "роговичная дуга".

Если вы не заметили эти признаки самостоятельно, офтальмолог сможет их выявить. Доктор также добавил, что повышенный уровень холестерина может быть связан с генетическими факторами. Поэтому генетика играет важную роль в уровне холестерина, влияя на способность организма обрабатывать это вещество.

Для диагностики высокого холестерина необходим анализ крови. В большинстве случаев у людей с повышенным холестерином симптомы могут не проявляться.

Как пояснил врач, это может быть связано с возрастом, весом или другими заболеваниями, такими как высокое артериальное давление или диабет.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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