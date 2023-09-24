Омские урологи спасли 32-летнего мужчину, который пытался увеличить себе член инъекциями

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Омские урологи спасли 32-летнего мужчину, который пытался увеличить себе член инъекциями
В России
Источник фото: коллаж informing.ru

Урологи из омской областной клинической больницы спасли мужчину, который предпринял неудачную попытку увеличить свой половой орган.

Он ввел себе под кожу вазелиновое масло с надеждой доставить партнерше "новые ощущения и более яркий оргазм". Первый опыт подобной инъекции он попробовал в 28 лет, а в 32 обратился в отделение урологии с серьезными проблемами. У него диагностировали олеогранулему пениса, вызванную аллергической реакцией на введенное вещество.

Врачи подчеркнули, что подобные процедуры требуют стерильности и должны проводиться в медицинских условиях. В противном случае возникают серьезные осложнения, включая воспаление, нагноение и другие опасные состояния.

Операция по удалению инфильтратов прошла успешно, и пациент начал восстанавливаться. Медики подчеркнули, что самостоятельные попытки изменить анатомические параметры полового органа могут привести к печальным последствиям, и рекомендуют обращаться за квалифицированной помощью.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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