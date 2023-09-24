Омские урологи спасли 32-летнего мужчину, который пытался увеличить себе член инъекциями

Урологи из омской областной клинической больницы спасли мужчину, который предпринял неудачную попытку увеличить свой половой орган.

Он ввел себе под кожу вазелиновое масло с надеждой доставить партнерше "новые ощущения и более яркий оргазм". Первый опыт подобной инъекции он попробовал в 28 лет, а в 32 обратился в отделение урологии с серьезными проблемами. У него диагностировали олеогранулему пениса, вызванную аллергической реакцией на введенное вещество.

Врачи подчеркнули, что подобные процедуры требуют стерильности и должны проводиться в медицинских условиях. В противном случае возникают серьезные осложнения, включая воспаление, нагноение и другие опасные состояния.

Операция по удалению инфильтратов прошла успешно, и пациент начал восстанавливаться. Медики подчеркнули, что самостоятельные попытки изменить анатомические параметры полового органа могут привести к печальным последствиям, и рекомендуют обращаться за квалифицированной помощью.