Учёными Швеции найдена крупнейшая утечка метана в Балтийском море

Открытие утечки метана в Балтийском море представляет собой важный вклад в понимание процессов метановых выбросов в данном регионе.

Обычно метан выделяется из мелководных участков морского дна, но в данном случае исследователи заметили интенсивное выбросы газа из глубоких областей морского дна.

Эта находка расширяет наши знания о процессах, происходящих в Балтийском море, и может иметь значительное влияние на экологическую обстановку. Утечка была обнаружена в бассейне Ландсорт, который является частью глубоководной зоны Балтийского моря. Общая площадь выброса составила около 20 квадратных километров.

Эти данные предоставляют новые перспективы для дальнейших исследований влияния метановых выбросов на морскую экосистему и окружающую среду в целом.