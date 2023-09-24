В Японии создали переводчик с петушиного языка

Группа исследователей из Токийского университета сделала удивительное открытие в области понимания куриных эмоций. Они разработали современную компьютерную программу, оборудованную искусственным интеллектом, способную анализировать звуки, издаваемые курами, и связывать их с шестью различными эмоциональными состояниями: голодом, страхом, гневом, созерцанием, волнением и стрессом.

Эта система демонстрирует впечатляющую точность, успешно распознавая эмоции в куриных звуках в 80% случаев. Важно отметить, что данное исследование ожидает рассмотрения коллегами-учеными для публикации в авторитетном научном журнале. Для детального анализа куриных эмоций, исследовательская группа взяла на вооружение опыт восьми ветеринаров и зоопсихологов. Вместе они внимательно изучили 200 часов аудиозаписей, содержащих вокальные проявления 80 кур.

Система искусственного интеллекта успешно прошла сложный процесс обучения, который включал в себя использование 100 часов аудиозаписей, каждая из которых была тщательно промаркирована с соответствующим эмоциональным состоянием. Затем компьютеру предъявили еще 100 часов совершенно новых аудиозаписей, полностью лишенных контекста. Удивительно, но системе удалось точно предсказать эмоциональное состояние в 80% случаев.