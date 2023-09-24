В России вступил в силу обновленный перечень заболеваний, запрещающий служить по контракту
С 24 сентября в России начали действовать новые ограничения для службы по контракту в Вооруженных силах. Приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу утвердил перечень заболеваний и состояний организма, при которых человек признается ограниченно годным и не допускается к военной службе по контракту в период мобилизации, в период военного положения и в военное время. Перечень включает 26 пунктов, в которых перечислены болезни и состояния, запрещающие зачисление на контрактную службу при мобилизации. Среди них, например, вирус иммунодефицита человека, гепатиты B и C, активный туберкулез органов дыхания и костей.
Также в перечне указаны хронические заболевания, которые могут быть причиной отказа в службе по контракту. Сюда входят злокачественные опухоли, некоторые болезни сердца и гипертония, сахарный диабет I типа, психические расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, эпилепсия, пережитые инсульты и бронхиальная астма. Т
Военнослужащих не допустят до заключения контракта при плохом зрении, а также в случае отсутствия конечностей или органов, а также в случае наличия последствий старых травм. Важно отметить, что ограничения для контрактников оказались менее строгими, чем для срочной службы.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
В России вступил в силу обновленный перечень заболеваний, запрещающий служить по контракту
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