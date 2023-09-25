Доктор Мясников: Электромагнитное излучение смартфонов приводит к раку головного мозга

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Доктор Мясников: Электромагнитное излучение смартфонов приводит к раку головного мозга
Новости науки
Источник фото: Коллаж Информинг

Доктор Александр Мясников подчеркивает, что электромагнитное излучение смартфонов может оказывать вредное воздействие на организм человека. Он предостерегает от потенциальной опасности и советует держать смартфон подальше от головы, особенно в случае с детьми.

На протяжении долгого времени ученые обсуждают возможные негативные влияния смартфонов на здоровье человека. Недавние опасения французских властей, согласно словам доктора Мясникова, не являются необоснованными.

Существует множество исследований, указывающих на потенциальные негативные эффекты такого излучения на человеческий организм. В частности, иммунные системы детей могут быть более восприимчивы к воздействию электромагнитных полей.

Кроме того, длительное воздействие этого вида излучения может сказаться на психоэмоциональном состоянии, соне и общем физическом самочувствии человека. В крайних случаях, воздействие электромагнитного излучения смартфонов может даже привести к развитию рака мозга.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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