FE: в Сингапуре учёные нашли, как превратить тараканов в киборгов

Инженеры из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали метод превращения тараканов в киборгов, не нанося при этом вреда им. Ранее такие опыты предполагали прикрепление электродов к нервной системе насекомого, что сокращало их продолжительность жизни и делало операции неэффективными.

Ученые разработали способ прикрепить к усикам тараканов рукава из золота и пластика, соединенные проводами с небольшим рюкзаком на спине насекомого. Рукава посылают слабые электрические импульсы к антеннам таракана, заставляя его поворачиваться вправо или влево. Кроме того, эксперты прикрепили к животу насекомого электрод, регулирующий скорость его движения.

Под руководством авторов их исследования радиоуправляемый таракан-киборг успешно преодолел лабиринт и препятствия. Эксперимент доказал, что такая стимуляция позволяет точно управлять движениями насекомого.