Философ Ферт: контакт с инопланетянами выгоден для людей

Философ Стивен Ферт из Хельсинского университета представил альтернативную точку зрения относительно контакта с инопланетянами. В своей статье, опубликованной в журнале Space Policy, он опроверг предположение о потенциальной угрозе со стороны внеземных цивилизаций, подчеркивая, что более вероятен сценарий взаимовыгодного сотрудничества.

Учитывая огромные расстояния между звездами, первый контакт с внеземными цивилизациями, вероятно, будет осуществлен через радиосигналы, что потребует многие годы, а то и десятилетия. В этом контексте применение теории игр для изучения последствий такого контакта представляется наиболее подходящим.

Согласно дилемме Шеллинга, также известной как "ловушка Гоббса", предварительная атака на неизвестного нам инопланетянина рассматривается как самая оптимальная стратегия для снижения рисков. Однако в этом случае взаимное недоверие и страх могут привести к отказу от взаимовыгодного сотрудничества. Таким образом, дилемма Шеллинга указывает на то, что первый контакт между инопланетными цивилизациями, вероятно, вызовет конфликт, а не мирное сосуществование. Это также может служить объяснением парадокса Ферми.