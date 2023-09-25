Известно, что появится на месте гастронома «Елисейского» в Екатеринбурге

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Известно, что появится на месте гастронома «Елисейского» в Екатеринбурге
В России
Источник фото: Коллаж Информинг

Владелец уральской сети, Александр Оглоблин, объявил о закрытии гастронома "Елисейский" на Красноармейской, 64 в центре Екатеринбурга. На его месте появится супермаркет "Перекресток".

Бизнесмен поделился этой информацией на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", выразив сожаление по поводу закрытия и подчеркнув необходимость этого шага. Магазин закроется 27 сентября, и в настоящее время проводится распродажа товаров и оборудования.

Относительно будущего остальных точек сети, Александр Оглоблин обещал предоставить информацию позже. Представители X5 Group, владеющей сетью "Перекресток", пока не дали официального комментария по этому поводу. В настоящее время в городе действует 27 филиалов сети "Перекресток".

В начале сентября владелец сети "Елисейский" объявил о закрытии магазинов, пояснив, что компания больше не может конкурировать с крупными федеральными сетями.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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