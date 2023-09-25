Эколог Ершова перечислила страны, от которых больше всего мусора в Русской Арктике

Архипелаг Новая Земля встал перед важной задачей – постоянный мониторинг макро-мусора в рамках проекта «Арктический плавучий университет». В летний период текущего года ученые провели обширные исследования, анализируя отходы, выбрасываемые на прибрежные территории. Они выделили участки по сто метров и тщательно собрали мусор, который затем был подвергнут тщательной сортировке на специальном судне. Основная цель проекта – выявить происхождение мусора, который выбрасывается на побережье архипелага. Экологи подчеркнули, что важно понимать, откуда именно поступает эта негативная нагрузка.

Результаты исследований за 2023 год в Русской гавани показали, что было собрано в среднем 743 предмета морского мусора, в основном в пределах пяти метров от береговой линии. Из общего количества собранного мусора 48% приходится на пластик. В Ледяной гавани пластик составил 40% от общего объема, при этом преобладающим оказался обработанный деревянный мусор – 54%. В Мысе Желания исследовали две зоны: одну с баренцевой стороны, а другую – с карской. Результаты показали, что с одной стороны преобладает пластик, а с другой – металлические предметы.

Среди основных видов пластиковых предметов, найденных на берегах Новой Земли, можно выделить куски рыболовных сетей и рыбацких ящиков, различные крепежные ленты, куски веревок, пластиковую тару, крышки, а также разнообразные фрагменты и неопознанные предметы из пластика. Происхождение этих отходов связано с несколькими странами, включая Россию, Норвегию, Великобританию, Литву, Польшу, Германию и Швецию.