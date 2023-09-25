Москвичи обсудили забастовку водителей автобусов в Подмосковье

21 сентября в Подмосковье, в Ленинском городском округе, водители автобусов организовали забастовку в час пик, специально проезжая мимо остановок с ожидающими пассажирами. Причиной протеста стало введение запрета на оплату проезда наличными, внедренное новой транспортной компанией. Местные жители отметили, что некоторые из водителей являются мигрантами и ведут себя вызывающе. В комментариях к новости читатели MSK1.RU поделились своими мнениями.

Один из предложил провести аудит подрядчиков, предоставляющих автобусные перевозки. Важно выяснить, какую долю выделяемых государством средств руководители контор уделяют выплатам водителям, а сколько оставляют себе. Возможно, такой анализ поможет выявить несоответствия с российским законодательством.

Другой комментатор предложил заменить 10 маршруток одним автобусом. Он отметил, что водители-мигранты часто не следуют правилам, не соблюдают порядок и даже не владеют русским языком, что может создавать проблемы для пассажиров.

Также было высказано предложение вернуть государственную монополию на перевозки. Это могло бы стать альтернативным вариантом для решения конфликта. Однако, конечное решение в данной ситуации, скорее всего, потребует компромисса и внимательного рассмотрения интересов всех сторон.